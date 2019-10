Juventus, con il Lecce non ci sarà Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la sfida contro il Lecce, in programma domani alle ore 15 allo stadio Via del Mare.

Sarà turnover per Maurizio Sarri nella sfida contro il Lecce. L’allenatore della Juventus sembra aver deciso di far riposare alcune delle sue stelle, tenendo conto anche dell’esclusione di Douglas Costa e Aaron Ramsey. Il brasiliano e il gallese stanno ancora recuperando dai loro rispettivi infortuni. Il grande escluso sarà però Cristiano Ronaldo, non convocato per il match dello stadio Via del Mare.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Han.

