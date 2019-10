Lecce Juventus probabili formazioni, Sarri rispolvera una riserva

Lecce Juventus probabili formazioni, Maurizio Sarri è pronto a rispolverare un calciatore che fino a questo momento ha giocato zero minuti, cioè Daniele Rugani.

Ecco i possibili schieramenti:

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu, Falco; Babacar

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo

Lecce Juventus probabili formazioni, le scelte del mister

Le probabili formazioni di Lecce Juventus ci offrono diverse situazioni interessanti per la difesa. Intanto rivedremo in campo Danilo che probabilmente prenderà il posto di Juan Cuadrado, colombiano di valore e in grande forma che però ha bisogno di tirare un po’ il fiato.

La vera sorpresa però potrebbe essere Daniele Rugani, che fino a questo momento non ha giocato nemmeno un minuto. L’ex Empoli era stato lanciato in Serie A proprio da Maurizio Sarri. Poi però quest’anno a Torino non ha praticamente mai giocato superato anche da Merih Demiral nelle gerarchie.

