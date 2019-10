Il calciomercato Juventus si interroga su quanto accade attorno a Cristiano Ronaldo e rivolge uno sguardo anche al futuro.

Il calciatore portoghese ha un contratto fino al 2022, ma non è da escludere che possa chiudere l’avventura anche molto prima. L’idea è quella di arrivare a vincere la Champions League e poi potrebbe anche salutare.

Calciomercato Juventus, c’è un’idea su Ronaldo

Qualora accadesse quest’anno la Juventus sul calciomercato ha già in mente il suo erede in bianconero. Continuano i dialoghi fitti con il Paris Saint German per arrivare a prendere Kylian Mbappè. Non è da escludere in questo caso un possibile scambio con Paulo Dybala.

