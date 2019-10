Inter Parma formazioni ufficiali: le scelte di Conte e D’Aversa. I nerazzurri puntano su Lukaku, mentre i ducali sono in emergenza in attacco.

Inter Parma sarà la seconda partita di questo sabato di Serie A. I nerazzurri, archiviato il ko contro la Juventus, sono riusciti a ripartire dopo la sosta, battendo Sassuolo e Borussia Dortmund. Occhio però agli uomini di D’Aversa, reduci dalla bella vittoria sul Genoa.

Inter Parma formazioni ufficiali, ecco chi scenderà in campo

Conte concede un turno di riposo a de Vrij, che viene sostituito da Bastoni. In attacco confermata la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, che tanto bene ha fatto nel match di Champions League di mercoledì. Il belga ha recuperato da un leggero problema fisico.Out Sensi, Sanchez, Vecino e D’Ambrosio.

Problemi in attacco invece per D’Aversa, che deve rinunciare a Inglese e Cornelius. Il Parma quindi in campo con il 4-3-3, con Gervinho al centro dell’attacco e Kulusevski e Karamoh ai suoi lati. In difesa assenti Bruno Alves e Laurini. La coppia centrale sarà formata da Iacoponi e Gagliolo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Martinez, Lukaku. All. Conte.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Karamoh, Gervinho, Kulusevski.

