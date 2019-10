Havertz alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri pronti all’assalto

Kai Havertz è un obiettivo di mercato della Juventus. E i bianconeri sembrano essere pronti a sferrare l’assalto decisivo.

Il calciomercato della Juventus continua a essere aperto e in continuo fermento. I bianconeri sarebbero alla ricerca di un rinforzo soprattutto in mediana. Uno dei nomi caldi sembra essere quello di Kai Havertz, gioiello del Bayer Leverkusen, squadra affrontata dalla Juventus in Champions League.

Havertz alla Juventus, Calciomercato: bianconeri pronti all’assalto

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, la Juventus vorrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con la società tedesca. Ed è per questo che il pressing dei bianconeri per aver Havertz sarebbe aumentato vistosamente. Il centrocampista teutonico, pur non avendo brillato nel match di Torino, sembra aver stregato Fabio Paratici.

Gli ostacoli per il buon esito della trattativa sembrerebbero essere principalmente due. Il primo è rappresentato dalla nutrita concorrenza. Il buon Kai infatti viene seguito da tutte le big europee: Psg, Barcellona, Real Madrid, Bayern di Monaco, Liverpool e City. La Vecchia Signora non vorrebbe spendere più di 60 milioni di euro, ma il prezzo sembra esser destinato a aumentare. Insomma, su Havertz potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato. E la Juventus vuole essere la protagonista assoluta, mettendo a segno il colpo a effetto.

