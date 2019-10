Paulo Dybala ha voluto rispondere alle critiche di alcuni tifosi non bianconeri. Ecco quanto ha detto l’attaccante argentino della Juventus.

Paulo Dybala sta pian piano tornando sempre più grande protagonista. L’argentino nelle ultime due partite ha realizzato tre gol consecutivi: la doppietta decisiva contro il Lokomotiv Mosca e il rigore di ieri contro il Lecce. Un rigore che non è valso tre punti, ma che ha dimostrato l’ottimo stato di forma dell’argentino.

Juventus, la risposta di Dybala ai tifosi bianconeri

Eppure per Dybala continuano a non mancare critiche e polemiche. Infatti, attraverso i social network, alcuni tifosi non di fede bianconera hanno polemizzato su un ipotetico finto infortunio alla caviglia dell’ex Palermo. La Joya ha voluto rispondere attraverso un suo post sul suo profilo Twitter: “Visto che siete in tanti a preoccuparsi dalla mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete. Abbracci a tutti“.

Visto che siete in tanti a preoccuparsi dalla mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete. Abbracci a tutti 😎😘 https://t.co/dpY9Jguzfu — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) October 27, 2019

Insomma, parole ben chiare e che non lasciano spazio a interpretazione e dubbi. Dybala è tornato grande protagonista, si è ripreso prepotentemente la scena e ha deciso di tirare il carattere e la personalità. Una risposta quella dell’argentino che dimostra la sua grande consapevolezza. Il resto lo dirà come sempre il campo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK