Roma Milan Probabili Formazioni: Fonseca ha la coperta corta

Probabili Formazioni Roma Milan: entrambe le squadre di Serie A stanno vivendo enormi problemi al proprio interno. Le ultimissime dai campi.

All’Olimpico una Roma piena di cerotti ospiterà un Milan che dopo il cambio di allenatore deve ancora trovare la propria via. L’addio di Marco Giampaolo, infatti, ha messo nel caos tutto l’ambiente rossonero, ma non poteva altrimenti dopo un avvio a dir poco stentato da parte della formazione milanese.

Molti anni fa questo era un vero e proprio big match, una sfida di cartello e forse oggi ancora lo è, anche se la classifica sembra dire l’esatto contrario.

Roma Milan Probabili Formazioni

I giallorossi proveranno a scendere un campo con un complicato 4-2-3-1 in cui Lòpez sarà tra i pali, Santon terzino destro, Smalling e Mancini in mezzo, mentre Kolarov completerà il reparto tutto spinta.

In mediana Cristante è l’unico di ruolo, mentre dovrebbe retrocedere dalla trequarti Zaniolo. Più avanti invece Veretour agirà insieme a Kluivert e Pastore, con Kalinic unica punta.

I rossoneri di Pioli si schiera invece con un offensivo 4-3-3 con Donnarumma che dovrebbe tornare in porta, Conti agirà al posto dello squalificato Calabria, con Hernandez dalla parte opposta e Duarte-Romagnoli coppia di difensori centrali.

In mediana Biglia confermato in cabina di regia, con Kessié e Calhanoglu. In attacco invece Suso e Paquetà saranno gli esterni e Piatek punta centrale.

Roma (4-2-3-1): Lòpez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Zaniolo; Veretout, Kluivert, Pastore; Kalinic. Allenatore: Fonseca.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Paquetà. Allenatore: Pioli.

