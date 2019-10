Calciomercato Juventus, un giapponese fa “innamorare” Paratici

Un giovanissimo attaccante della Nazionale Under 17 del Giappone fa innamorare Fabio Paratici: ha “stregato” l’uomo del calciomercato Juventus: ecco chi è.

Come sappiamo benissimo, in questi giorni è iniziato il Mondiale Under 17 di calcio e gli occhi, ovviamente, sono puntati tutti sull’Italia, ma gli occhi di Fabio Paratici, oltre che sugli azzurrini, sono puntati anche sul Giappone che, a sorpresa, ha messo ko per 3-0 in maniera piuttosto netta l’Olanda. Là davanti sta stupendo e non poco Wakatsuki: ecco chi è il bomber che sta stregando mezza Europa.

Calciomercato Juventus, Wakatsuki strega Paratici

Yamato Wakatsuki è un attaccante di soli 17 anni che è di proprietà della formazione del Giappone del Kiryu Daiichi e che ha letteralmente messo da ko -quasi- da solo la difesa dei pari età dell’Olanda.

Il baby fenomeno ha infatti messo a segno una doppietta prima su rigore e poi con un bel mancino. Ovviamente Fabio Paratici non ha perso l’occasione per visionarlo ed il report su di lui è stato molto, molto positivo: l’idea del dirigente sarebbe quella di aggregarlo già a gennaio o tra le fila della Primavera oppure, ancor meglio, tra quelle dell’Under 23 che milita in Serie C.

Insomma, il calciomercato Juventus anche a livello giovanile si infiamma sempre più e nelle prossime settimane potrebbe partire una trattativa, consapevole del fatto che sarà decisamente dura portarlo a Torino vista la folta concorrenza. Il prezzo è destinato ad impennarsi.

