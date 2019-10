La nuova foto di Diletta Leotta su Instagram ha lasciato senza parole i suoi fan, convinti di trovarsi di fronte a qualcosa che si avvicina nettamente alla perfezione.

La giornalista di Dazn ha pubblicato una foto da bordocampo a margine dell’ultima partita seguita per lavoro. La magliettina attillata e la gonna nera lasciano trasparire un filo di ventre e il pubblico impazzisce. La ragazza infatti appare talmente perfetta che qualcuno pensa sia “baggata” tanto per utilizzare un termine videoludico che si riferisce a giochi con degli errori impossibili da spiegare.

Diletta Leotta, foto Instagram e scattano i commenti: “La perfezione esiste”

Continua la scalata di Diletta Leotta al giornalismo italiano. La biondissima conduttrice di Dazn infatti ha dimostrato ancora una volta di possedere una cultura calcistica ben al di là di quella di molti colleghi uomini, sfatando, se ce ne fosse ancora stato bisogno, quel luogo comune che vuole le donne più deboli quando si parla di pallone.

La recente intervista a Radja Nainggolan l’ha fatta volare in Sardegna dove Diletta ha avuto la possibilità di confrontarsi con un grande campione che ha preso una scelta insolita tornando al Cagliari dopo anni tra Roma e Inter. Sicuramente la Leotta ha talento e non è solo bella, anzi forse la sua prorompente bellezza a volte la penalizza, per via di troppo maschilismo che non riesce ad essere oggettivo. In più sul suo profilo Instagram, nonostante posti foto in cui la sua bellezza emerge la ragazza è sempre molto elegante e mai provocatoria.

La foto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram LIVE 🎤⚽️☀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 27 Ott 2019 alle ore 10:45 PDT

