Donyell Malen, chi è il talento che fa sognare la Juventus?

Malen è una delle stelle emergenti dell’Eredivisie. Il giocatore del Psv piace tanto alla Juventus: scopriamo le sue caratteristiche.

Donyell Malen è uno degli astri nascenti del calcio europeo. Il 20enne, in forza al Psv, ha già segnato dieci gol nelle prime dieci giornata del campionato olandese. Il classe 1999 è, soprattutto per i suoi numeri, finito nel mirino di molti top club europei. Tra questi c’è anche la Juventus. Il vero ostacolo, oltre alla nutrita concorrenza, potrebbe essere rappresentato dal prezzo: 50 milioni di euro.

Malen, tutto sul talento che ha stregato al Juventus

Malen nasce inizialmente come esterno d’attacco, ma quest’anno per lui è arrivata la vera svolta giocando da centravanti. L’olandese può comunque giocare su entrambe le fasce, anche perché gli piace molto muoversi e svariare su tutto il fronte offensivo. Il 20enne preferisce partire da sinistra per potersi accentrare e sfruttare il suo destro, cercando la porta e la conclusione con continuità e costanza.

Un altro suo punto di forza è senza alcun dubbio la velocità, che sfrutta molto abilmente nell’uno contro uno e nelle ripartenze. L’attaccante del Psv è in grado di bruciare tutti con la sua accelerazione e di creare così superiorità numerica. E sono proprio queste sue caratteristiche a renderlo un pilastro della squadra allenata da Van Bommel. Gol e assist che ne fanno un autentico gioiello su cui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato già nei prossimi mesi. La Juventus vuole esserne l’assoluta protagonista. Il futuro di Donyell Malen sarà in maglia bianconera? La prossima estate potrebbe dare una risposta.

