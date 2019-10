Infortunio Higuain, il Pipita salta Juventus Genoa?

Attimi di paura durante Lecce Juventus per Gonzalo Higuain, vittima di un duro scontro di gioco con Gabriel. Ecco le condizioni dell’argentino.

Ci sono stati davvero attimi di paura durante Lecce Juventus per Gonzalo Higuain. L’argentino ha infatti avuto la peggio in uno scontro di gioco contro il portiere dei pugliesi Gabriel. Taglio in fronte e perdita di sangue per il Pipita, che è rimasto per qualche minuto a terra per ricevere le cure dello staff medico dei bianconeri. Dopo il fischio finale gli sono stati applicati dei punti di sutura nell’infermeria dello stadio Via del Mare.

Infortunio Higuain, Juventus: l’argentino salta il Genoa?

Insomma, la preoccupazione era davvero molto alta. Gli esami a cui si è sottoposto nella giornata di ieri al JMedical, hanno comunque escluso problemi per Higuain. Il buon Gonzalo quindi è a completa disposizione di Maurizio Sarri, anche se oggi ha svolto un lavoro differenziato in palestra.

La domanda però è se l’attaccante argentino scenderà in campo nella sfida di mercoledì contro il Genoa di Thiago Motta, reduce dalla vittoria casalinga in rimonta contro il Brescia. Le sensazioni sono più che positive e il Pipita potrebbe essere in campo. Gli ultimi dubbi saranno sciolti dalla rifinitura in programma domani, ma Higuain è pronto. Le preoccupazioni sono state assolutamente superate.

