Infortunio Ramsey, stop ancora lungo per il gallese

Le condizioni di Ramsey continuano a essere una delle questioni più importanti in casa Juventus. Ecco le ultime sul gallese.

Un’altra assenza. Può esser descritto così l’avvicinamento di Aaron Ramsey alla sfida di mercoledì contro il Genoa, valido per la decima giornata di Serie A. Le condizioni del gallese continuano a preoccupare Maurizio Sarri, che, a meno di clamorose sorprese, non potrà averlo a disposizione nemmeno nel match contro la squadra ligure, allenata da Thiago Motta.

Infortunio Ramsey, Juventus: i tempi di recupero per il centrocampista gallese

Ramsey oggi ha lavorato soltanto parzialmente con il resto dei suoi compagni. Il problema agli adduttori continua a dare noia e fastidio all’ex giocatore dell’Arsenal. E se Douglas appare ormai sulla via del recupero, difficile stabilire una data in cui si potrà rivedere il campo il classe ’90.

La situazione appare insomma abbastanza delicata e complicata. In casa Juventus si valuta e si studia. Non si vogliono forzare i tempi per evitare un’ulteriore ricaduta. Ramsey, che ha realizzato un gol in maglia bianconera in questo avvio di stagione, vuole diventare un giocatore importante con la Vecchia Signora. Al momento però i problemi fisici lo stanno a dir poco ostacolando. I prossimi mesi potranno essere senza alcun dubbio quelli decisivi per il suo inserimento definitivo. Problemi fisici permettendo.

