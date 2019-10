Sean Milliken, morto il protagonista di ‘Vite al Limite’

Finisce nel peggiore dei modi la storia di Sean Milliken, uno dei tanti protagonisti di ‘Vite al Limite’. Il giovane è scomparso a 29 anni.

Triste l’epilogo della storia di Sean Milliken, uno dei protagonisti più noti di ‘Vite al limite’, trasmissione che va in onda su Real Time. Il programma segue nel dettaglio i percorsi di dimagrimento di persone sovrappeso che si rivolgono alla clinica del dottor Nowzaradan.

Sean Milliken morto, il ricordi del giovane

Era il 18 luglio del 2016 quando in Italia è andata in onda per la prima volta la prima puntata di ‘Vite al limite‘ che aveva come protagonista Sean Milliken. Quest’ultimo, quando si è rivolto alle cure del dottor Nowsaradan, aveva compiuti 26 anni. Il giovane, che viveva a Cameron Park, cittadina della California, all’epoca pesava 417 kg. Dopo i primi 12 mesi però era riuscito ben 166 kg, pesando 249 kg. Un risultato che però non è stato sufficiente per salvargli la vita.

Sean Milliken è infatti morto il 17 febbraio del 2019 all’età di 29 anni. A stroncargli la vita è stata un’infezione alle vie respiratorie, che gli ha causato un arresto cardiaco. A darne il triste annuncio era stato il padre. La notizia aveva poi fatto il giro del mondo, in quanto diffusa sui social dal canale TMZ. Oggi Real Time ha deciso di ricordare il giovane Sean.

