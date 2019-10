Son potrebbe lasciare il Tottenham nei prossimi mesi. Tra le possibili pretendenti per il sudcoreano c’è anche la Juventus: la situazione.

Son è probabilmente uno dei pochi giocatori che si stanno salvando in un avvio di stagione a dir poco disastroso del Tottenham. Quest’ultimo infatti non sta rendendo come ci si aspettava in Premier League, dove staziona a metà classifica. La parola crisi ormai aleggia attorno alla squadra londinese e la panchina di Pochettino non è più così solida. Ed è probabilmente anche per questo che il sudcoreano potrebbe decidere di cambiare aria già nel mese di gennaio.

Son alla Juventus, Calciomercato: Paratici pensa al colpo

Stando a quanto riportato e rivelato da ‘The Sun’, Son potrebbe essere attirato da un nuove progetto e da nuove motivazioni e sfide. Il fascino della Serie A potrebbe sicuramente avere la meglio. Sul giocatore degli Spurs ci sarebbe da tempo l’interesse della Juventus. I bianconero, sempre secondo quanto detto dai media inglesi, dovrebbero fare i conti con la concorrenza del Napoli.

Son, nella scorsa stagione,è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata europea del Tottenham, fermatasi soltanto nella finale di Champions contro il Liverpool. Il calciatore, pur avendo ancora quattro anni di contratto, sarebbe scontento della situazione all’interno del club inglese, in cui tra l’altro non sarebbe più un titolare fisso. Ed è per questo che l’assalto decisivo potrebbe partire già a gennaio. Paratici resta alla finestra e studia il colpo a effetto. Arriverà già nei prossimi mesi?

