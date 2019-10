De Sciglio lascia la Juventus, Calciomercato: il Psg torna sul terzino

De Sciglio sembra essere finito ai margini del progetto Juventus. Ed è per questo che l’addio non è così improbabile: la situazione.

L’infortunio arrivato a fine agosto ha rallentato e non poco l’avvio di stagione di Mattia De Sciglio. Con l’esplosione di Cuadrado e il rientro di Danilo, il terzino è finito dietro nelle gerarchie del tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri. Ed è per questo che l’ipotesi di un addio a gennaio potrebbe non essere così improbabile.

De Sciglio lascia la Juventus, Calciomercato: sirene francesi per il terzino

Una possibile destinazione per De Sciglio potrebbe essere il campionato francese. Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Le Parisien’, il Paris Saint-Germain sarebbe tornato alla carica per l’ex Milan. I parigini avevano già effettuato un sondaggio per il bianconero lo scorso mese di agosto. Il 27enne sarebbe un pupillo del tecnico dei transalpini Tuchel.

Le cifre del possibile affare? De Sciglio potrebbe lasciare la Juventus per circa 20 milioni di euro. La fumata potrebbe però arrivare anche con 15 milioni. Insomma, i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro del terzino. Anche se le sensazioni portano a pensare a sempre un più probabile addio ai piemontesi. Le sirene della Francia potrebbero quindi avere la meglio. D’altronde c’è in ballo la possibilità di partecipare al prossimo Europeo.

