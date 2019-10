Emre Can, futuro in bilico per il tedesco: due club su di lui

Emre Can, futuro in bilico per il tedesco: due club su di...

Emre Can sembra esser destinato a lasciare la Juventus. Ma quali sono le possibili destinazioni del centrocampista tedesco.

La sua presenza con il Lecce, match in cui è partito titolare, non sembra aver cambiato il futuro e il destino di Emre Can. Il centrocampista tedesco lascerà molto probabilmente la Juventus già nel mese di gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti. Ma quali sono le squadre interessate all’ex Liverpool?

Emre Can, due squadre sul centrocampista tedesco

A parlare delle possibili destinazioni di Emre Can è stata l’edizione odierna di ‘Tuttosport’. Secondo quanto riportato e rivelato dal noto quotidiano sportivo, sul 25enne ci sarebbero Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Tra due mesi circa quindi potrebbe essere un vero e proprio testa a testa tra i due club. I francesi sembrano essere in leggero vantaggio, ma i tedeschi potrebbero comunque cercare di sferrare l’assalto.

I rapporti tra il classe ’94 e i bianconeri hanno iniziato a incrinarsi già la scorsa estate. quando Sarri sembrava non considerarlo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il mancato inserimento nella lista per la Champions League. Insomma, il destino sembra essere già scritto. Non resta che attendere le prossime evoluzioni, ma Emre Can è pronto a lasciare Torino e l’Italia.

