Juventus Genoa, Demiral titolare? Lui scalpita, ma c’è un problema

Domani in Juventus Genoa Demiral potrebbe partire titolare. Il difensore centrale scalpita ma Maurizio Sarri non lo vede: cosa sta succedendo?

Nelle ultime ore sembrava che Daniele Rugani potesse partire titolare in Juventus Genoa, ma negli ultimissimi minuti alcuni news parlano di un cambio -l’ennesimo- nelle gerarchie della difesa all’interno del turn-over. Demiral, infatti, potrebbe aver guadagnato posizioni e consensi, ma c’è un problema piuttosto spinoso da risolvere: Maurizio Sarri lo sa bene.

Juventus Genoa, Demiral titolare? Duello con Rugani

Al momento sono questi due a contendersi una maglia accanto a Bonucci. Sulla carta Demiral, l’ex difensore centrale del Sassuolo, sembra essere decisamente favorito sull’ex giocatore dell’Empoli in quanto, come detto, quest’ultimo è sempre più lontano dai bianconeri.

Allo stesso tempo, però, va detto, esiste un problema piuttosto importante: l’unica volta che quest’anno è sceso in campo, in Serie A contro il Verona non ha affatto convinto, risultando forse ancora un po’ troppo ruvido ed immaturo per questa maglia.

Certo, parliamo di un ragazzo classe 1998 dall’immenso talento e sul quale, soprattutto, tutti hanno scommesso e puntato moltissimo: avrà le sue occasioni ma ci vuole tempo. Contro il Grifone sarà la sua chance? Staremo a vedere.

