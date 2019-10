Video gol Brescia Inter: highlights della partita di Serie A, anticipo della decima giornata di Serie A. Clicca qui per vedere la sintesi.

Dopo il deludente pareggio contro il Parma che, tutto sommato, è stato indolore in termini di classifica, questa partita dei nerazzurri doveva essere la ripresa della corsa che porta allo Scudetto e che, al momento, vede la Juventus al primo posto, o almeno prima dell’inizio di questa partita. Ecco un link utile per vedere i video gol Brescia Inter e gli highlights, le azioni salienti e tutte le immagini importanti della partita.

Video Gol Brescia Inter: highlights e sintesi partita

La partita è stata, come ci aspettavamo, molto interessante con entrambe le formazioni che hanno messo in campo tutto quello che avevano: gli uomini di Antonio Conte hanno provato a fare la partita, ma le Rondinelle hanno venduto cara la pelle come è giusto che sia.

Sicuramente ciò che ha fatto la differenza è stata la qualità in campo e, soprattutto, la motivazione da parte dei padroni di casa. A San Siro, dopo il mezzo passo falso contro i Ducali, c’era bisogno di una svolta e l’allenatore pugliese meglio di tutti è stato in grado di motivare al meglio i suoi ragazzi.

