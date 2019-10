Calciomercato Juventus, Haland si allontana: è sprint United

Erling Haland sembra allontarsi sempre più dalla Juventus. L’attaccante del Salisburgo è a un passo dal Manchester United.

Erling Haland sta senza alcun dubbio stupendo tutti per continuità, personalità, qualità e fiuto del gol. L’attaccante del Salisburgo, capocannoniere della Champions League, ha attirato l’interesse di molti top club europei. Tra questi c’è anche la Juventus. La trattativa sembra però via via farsi sempre più complicata e difficile, soprattutto per la nutrita concorrenza.

Haland, il Manchester United supera la Juventus: la situazione

Infatti, come riportato e rivelato dalla stampa inglese, il Manchester United avrebbe superato tutti per arrivare a Haland. Il norvegese è finito nelle ultime settimane nel mirino dei Red Devils. L’assalto dei britannici potrebbe arrivare già nel mese di gennaio. L’allenatore Solskjaer, che in estate ha perso sia Lukaku che Sanchez, vorrebbe un rinforzo nel reparto offensivo.

La Juventus quindi potrebbe veder sfumare un obiettivo importante. Resta da capire però se i bianconeri avranno l’intenzione di provare a partecipare a un’asta di mercato. Haland infatti potrebbe attirare l’attenzione di altre squadre. D’altronde se i numeri e le sue prestazioni continuassero a essere queste il suo prezzo potrebbe continuare a salire. E il Salisburgo inizia già a fregarsi le mani, immaginando un’incredibile e importante plusvalenza.

