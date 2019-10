Calciomercato Juventus, sempre vivo l’asse con il Milan: ecco i possibili affari

Calciomercato Juventus: possibile asse con il Milan nel mese di gennaio. I rossoneri puntano a due giocatori dei bianconeri.

Asse di mercato per gennaio. Potrebbe essere riassunto così quello che potrebbe succedere quando il calciomercato riaprirà i battenti. Infatti gli ottimi rapporti tra Juventus e Milan potrebbe portare alla conclusione di qualche affare interessante tra le due società.

Calciomercato Juventus, i rossoneri puntano due giocatori dei bianconeri

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri potrebbero tornare alla carica per un difensore. I nomi caldi potrebbero essere quelli di Demiral e di Rugani. L’ex Sassuolo e l’ex Empoli stanno infatti vedendo molto poco in campo. Il Milan quindi potrebbe tentare l’assalto per almeno uno dei due.

Resta però da capire quale sarà l’intenzione della Juventus. Molto sarà legato ai tempi di recupero di Chiellini. Paratici potrebbe attendere fine gennaio per dare l’eventuale via libera. Da non sottovalutare nemmeno la volontà dei due calciatori. Rugani vorrebbe giocar di più, sopratutto per provare a mettersi in mostra in vista dell’Europeo della prossima estate. Il turco invece sta ancora provando a inserirsi negli schemi tattici di Maurizio Sarri. Insomma, tutto appare in evoluzione, ma un asse di mercato potrebbe pian piano prendere corpo e forma.

