Juventus Genoa formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Thiago Motta

Juventus Genoa formazioni ufficiali: ecco le scelte di Maurizio Sarri e Thiago Motta. I bianconeri puntano su Dybala, mentre i liguri lanciano Kouamé.

Juventus Genoa sarà uno dei sei match in programma stasera alle ore 21. Il turno infrasettimanale di Serie A, dopo i due anticipi di ieri, entra davvero nel vivo. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita dell’Allianz Stadium.

Juventus Genoa formazioni ufficiali: ecco chi scenderà in campo

Sarri recupera finalmente Douglas Costa, ma il brasiliano partirà dalla panchina. Dybala vince il ballottaggio con Higuain e completerà il reparto offensivo assieme al rientrante Cristiano Ronaldo. Turno di riposo per Pjanic, che sarà sostituito da Bentancur. In difesa chance per Demiral.

4-2-3-1 per il Genoa. Pinamonti sarà l’unica punta, con Gumus, Agudelo e Kouamé a supportarlo. Romero e Zapata guideranno il reparto arretrato, mentre Schone avrà il compito di gestire la manovra dei liguri.

Ecco le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All.: Sarri.

Genoa (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Cassata; Gumus, Agudelo, Kouamé; Pinamonti. All. Thiago Motta.

