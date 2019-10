Video Gol Kouamé Juventus Genoa: rete fortunosa e fortunata dell’attaccante che spiazza tutti con un tiro inaspettato. Per guardare la rete clicca qui.

Rete davvero fortunosa dell’attaccante che approfitta di un passaggio di Alex Sandro orizzontale deviato, la palla gli arriva tra i piedi, ma il suo tiro di destro va a sbattere sul suo piede sinistro e spiazza tutti, Buffon compreso. La palla finisce in rete.

Video Gol Kouamé Juventus Genoa: rete fortunosa

E’ una partita da non sottovalutare quella tra Juventus e Genoa. Il cambio di panchina e l’arrivo del rivoluzionario Thiago Motta ed il suo modulo ancora tutto da scoprire, potrebbero mettere in difficoltà e non poco i bianconeri.

Allo stesso tempo, però, il talento dei bianconeri rimane nettamente superiore anche con -magari- qualche riserva in più in campo.

Insomma, la Vecchia Signora di Maurizio Sarri può permettersi in questo anticipo di Serie A di poter lasciare fuori qualche titolarissimo in vista dei prossimi impegni, in Europa su tutti, ma allo stesso tempo i “ricambi”, chiamiamoli così, sono assolutamente all’altezza e di una qualità assoluta.

