Castrovilli alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri sognano il colpo

Castrovilli è uno dei nomi nuovi di questa Serie A. Il giocatore della Fiorentina ha attirato l’interesse anche della Juventus.

Castrovilli sta senza alcun dubbio colpendo tutti per personalità e continuità. Il giocatore della Fiorentina ha conquistato ormai la fiducia dell’allenatore dei toscani Vincenzo Montella. Il 22enne è senza alcun dubbio l’uomo in più della squadra viola. Ed ecco che le prestazioni del classe ’97 hanno attirato l’attenzione di molti club, tra cui la Juventus.

Castrovilli alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri studiano il colpo

Oltre ai bianconeri però su Castrovilli avrebbero messo gli occhi anche Roma e Napoli. Insomma, le big della nostra Serie A sono rimaste attirate e affascinate dal dinamismo, l’eleganza, il talento la determinazione e la voglia di imporsi del 22enne nativo di Canosa di Puglia.

Insomma, il destino del classe ’97 sarà lontano da Firenze? Difficile dirlo, ma sicuramente quest’estate su di lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato a suon di milioni di euro. In casa Fiorentina per ora però si pensano soltanto al presente e a coccolarsi un autentico gioiello dal futuro assicurato. La Juventus ci pensa, ma non è la sola. I bianconeri però iniziano a pensare al futuro con intelligenza e programmazione.

