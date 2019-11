Calciomercato Juve, nuovo colpo “alla Pogba” in arrivo

Calciomercato Juve, Fabio Paratici studia un nuovo colpo come è stato quello di Paul Pogba. E’ in arrivo oppure no? Le ultimissime news e il nome in ballo.

Potrebbe esserci un affare Paul Pogba-bis alla Juve? Le ultimissime news di calciomercato parlano di un possibile interesse dei bianconeri per Tahith Chong, centrocampista classe 1999 di proprietà del Manchester United ma in scadenza di contratto che non sembra proprio avere intenzione di rinnovare.

Calciomercato Juve, colpo alla Pogba per Paratici?

La possibilità è davvero concreta ma i Red Devils questa volta vorrebbero evitare un’altra beffa alla Pogba, che è stato lasciato partire -contro la volontà di Ferguson- per poi esplodere alla Juve.

Adesso con Chong, che sta facendo davvero bene con la maglia della compagine inglese, Solskjaer e tutta la dirigenza sta davvero facendo di tutto per non lasciarlo partire a parametro zero ma, al contrario, stanno facendo di tutto per prolungare il suo contratto.

Allo stesso tempo, però, Fabio Paratici rimane alle porte: i bianconeri sono pronti per affondare il colpo.

