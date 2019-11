Maglia Juventus, ecco quella del derby

Maglia Juventus: è stata scelta quella per il derby con il Torino in programma stasera allo stadio Olimpico. Ecco quale sarà.

Manca ormai davvero poco al derby di Torino tra i granata di Mazzarri e la Juventus di Maurizio Sarri. Il match, che andrà in scena alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, sarà caratterizzato dalla scelta della maglia da parte dei bianconeri. Su quale ricadrà la scelta?

Maglia Juventus, ecco quella scelta per il derby con il Torino

Molto probabilmente la Juventus scenderà in campo con la prima maglia, ossia quella bianconera. Però, essendo in trasferta, non si può escludere che la Vecchia Signora indossi la seconda, vale a dire quella bianca con i numeri arancioni.

Finirà quindi, quantomeno per il momento, nel cassetto la maglia speciale utilizzata nella sfida di mercoledì contro il Genoa, vinta per 2-1 dalla squadra di Maurizio Sarri. Quest’ultima rappresenta un kit unico, prodotto in collaborazione con Adidas e Palace. L’obiettivo era quello di creare qualcosa di innovativo e sorprendente. I colori sociali restano sempre il bianco e il nero, ma a questi ultimi si sono aggiunti l’arancione e il verde, che spiccano soprattutto nelle maniche e sul retro. Insomma, in casa Juventus non manca certo la fantasia.

