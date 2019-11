Torino Juventus formazioni ufficiali: ecco le scelte di Mazzarri e Sarri. i bianconeri puntano su Dybala. I granata rilanciano Verdi.

L’attesa ormai sta per finire. Oggi è il giorno di Torino Juventus. Oggi è il giorno del derby della Mole. Granata e bianconeri daranno vita a una partita sentitissima e che mette in palio tre punti estremamente importanti per entrambe le squadre.

Torino Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Mazzarri e Sarri

Sarri alla fine sceglie Dybala. Sarà quindi l’argentino il partner di Cristiano Ronaldo. Panchina per Gonzalo Higuain. Torna dal 1′ Pjanic dopo lo stop forzato nel turno infrasettimanale contro il Genoa. Tra i titolari ci sono di nuovo anche De Ligt e Szczesny.

3-5-2 per il Torino di Mazzarri. La sorpresa è Verdi, che formerà la coppia d’attacco con Belotti. Il 27enne ha vinto il ballottaggio con Zaza. In difesa, vista la squalifica di N’Koulou, al centro c’è Bremer, mentre a centrocampo Baselli agirà da regista.

Ecco le formazioni ufficiali di Torino Juventus:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Aina, Baselli, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

