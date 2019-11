Calciomercato Juventus, promozione per un giovane ex Under 23?

Calciomercato Juventus, Maurizio Sarri potrebbe promuovere in pianta stabile in prima squadra un giovane ex Under 23 dei bianconeri: di chi si tratta?

Maurizio Sarri sta osservando da vicino un vero e proprio gioiello di proprietà dei bianconeri ma in prestito al Perugia, con un passato nella Juventus Under 23 e che sta letteralmente esplodendo: stiamo parlando Nicolussi Caviglia. Il giocatore è sempre più il protagonista del campionato degli umbri: nelle sue 5 presenze di quest’anno in Serie B sta davvero facendo benissimo e la Vecchia Signora sta pensando sempre più insistentemente di riportarlo a casa.

Calciomercato Juventus, Nicolussi Caviglia rientra in anticipo?

Al momento questa ipotesi rimane soltanto sullo sfondo ma l’idea è che, a giugno, sicuramente il ragazzo tornerà a Torino e ci rimarrà almeno per una parte del ritiro dove verrà valutato dallo staff che farà le sue valutazioni.

Non è da escludere una sua permanenza alla Juventus, soprattutto se le sue prestazioni rimarranno queste. Dopo aver fatto molto bene tra Under 23 e prima squadra, il suo futuro potrebbe nuovamente tingersi di bianconero.

