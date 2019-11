Calciomercato Juventus, tentativo per una giovane promessa di Serie A

Le ultimissime news di calciomercato Juventus uscite oggi parlano di un tentativo per la prossima estate per un giovane esploso quest’anno in Serie A.

Kulusevski è uno dei talenti più interessanti di tutta la Serie A. Il ragazzo, che sembra essere valutato circa 20 milioni di euro, sta diventando sempre più protagonista della stagione del Parma, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta. La Juventus è pronta a fare sul serio per lui così da accaparrarsi il suo cartellino nel prossimo giugno.

Calciomercato Juventus, piace Kulusevski: il piano

Il piano di calciomercato Juventus è quello, sulla carta, di acquistare il ragazzo la prossima estate per poi lasciarlo in prestito all’Atalanta così da poter proseguire senza alcun problema e tensione la sua crescita come giocatore e non solo.

Non è da escludere, però, che per lui si presenti l’opportunità di prendere parte alla prima parte del ritiro dei bianconeri, per poi trasferirsi alla Dea, un po’ come accaduto con Pellegrini quest’anno.

