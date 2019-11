Gotti allenatore Udinese: retroscena su Sarri e la Juventus

Gotti è il nuovo allenatore ad interim dell’Udinese ma in pochi sanno che è stato per tanto tempo nello staff di Sarri: poteva andare alla Juventus.

In pochi lo sanno ma Gotti, nuovo allenatore ad interim dell’Udinese, è stato per alcuni anni nello staff di Maurizio Sarri a tal punto che lo ha seguito fino all’esperienza dell’allenatore toscano al Chelsea. Poi ha deciso di fermarsi e di abbracciare i friulani dal momento che l’unico, di fatto, che è stato confermato insieme a pochi altri è stato Martusciello: il resto è tutto cambiato o quasi.

Gotti allenatore Udinese: perchè non ha seguito Sarri alla Juventus?

Il motivo è essenzialmente questo: Sarri aveva dato la sua parola a Martusciello ed ha deciso di non prolungare il proprio rapporto con gli altri suoi collaboratori o almeno in larga parte. Sicuramente parte di questo va ricercato nella Juventus che potrebbe avere posto il veto, ma dalle parole di Gotti non c’è alcun rimpianto, anche se gli sarebbe piaciuto giocare la Champions League e sedere sulla panchina dei bianconeri. Oggi, però, ha la sua grande occasione.

