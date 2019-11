Juventus, Matuidi difende Balotelli: le parole del francese sui cori razzisti

Blaise Matuidi difende Mario Balotelli ed il suo gesto durante Verona Brescia: le parole del giocatore della Juventus sui cori razzisti.

Non ha gradito i cori razzisti contro Mario Balotelli durante l’ultima partita del Brescia, Blaise Matuidi. Ciò che però non è andato giù al centrocampista francese sono state le accuse di chi, dopo la partita e durate, sul web e non solo hanno accusato il giocatore ex Nizza di aver fatto una vera e propria “sceneggiata”.

L’ex Psg, però, che è sempre stato molto sensibile riguardo alla tematica dei cori razzisti ed al razzismo in generale, ha espresso chiaramente il suo pensiero.

Juventus, Matuidi difende Balotelli: le sue parole

Il centrocampista della Juventus ha postato un eloquente messaggio su Instagram che non possiamo, anche noi, non condividere: ha voluto far sapere a Balotelli di essere dalla sua parte e che i cori razzisti sono da condannare, su tutta la linea.

Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Basta 😡😡😡 Un post condiviso da Blaise Matuidi Officiel (@blaisematuidiofficiel) in data: 3 Nov 2019 alle ore 10:24 PST

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK