Video Milan Lazio highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Milan Lazio highlights: tutte le immagini della partita dello stadio San Siro, posticipo serale dell’undicesima giornata di Serie A. Clicca qui per vedere la sintesi.

Milan Lazio ha chiuso il programma della domenica dell’undicesima giornata di Serie A. Quello di San Siro era senza alcun dubbio uno dei match più attesi di questo fine settimana. E quanto successo in campo ha fatto capire e spiegato il perché.

Video Milan Lazio highlights: le immagini salienti della partita

I rossoneri arrivano a questa partita rinfrancati dalla vittoria contro la Spal, ma di fronte avevano dei biancocelesti in palla grazie ai due successi contro Fiorentina e Torino. Ed è per questo che è andata in scena una partita dalle mille sfaccettature e che è stata ricca di emozioni, spunti e grandi giocate. Insomma, le due squadre hanno messo in mostra i loro pregi e i loro difetti.

Nel video highlights di Milan Lazio si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che metteva in palio tre punti fondamentali e di grande importanza da ambo le parti. Il cammino verso l’Europa passava dalla notte di San Siro. Il duello tra Pioli e Inzaghi ha dato sicuramente delle risposte importanti al campionato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK