Demiral al Milan, Calciomercato Juventus: Maldini e Boban a Torino

Demiral al Milan è un affare di calciomercato Juventus che si potrebbe fare: Maldini e Boban andranno a Torino per trattare lui, ma non solo.

Demiral è ormai da considerarsi la quinta scelta in difesa per quanto concerne le gerarchie di Maurizio Sarri. Il centrale ex Sassuolo, infatti, dopo una sola presenza poco convincente, sembra essere retrocesso e questo non ha fatto senz’altro piacere né a lui, che si aspettava di giocare di più, sia al suo entourage.

Demiral al Milan, Calciomercato Juventus: Maldini e Boban si muovono

Il Milan allora guarda proprio in casa della Juventus alla ricerca di un rinforzo nella retroguardia, ma non solo: tutti i nomi sul piatto per i rossoneri, con Maldini e Boban che andranno a Torino prossimamente per discutere di queste possibilità e capire se ci saranno dei margini di manovra.

Ma non solo: anche Daniele Rugani potrebbe essere una seria possibilità per i rossoneri anche se la Roma al momento appare in netto vantaggio. Per l’attacco, invece, si vocifera un inserimento per Mario Mandzukic che, tuttavia, al momento non trova nessuna conferma.

