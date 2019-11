Si ferma per infortunio Matthijs De Ligt che salterà la trasferta di domani a Mosca contro la Lokomotiv. Il difensore olandese ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra nel derby di sabato e per questo non è stato nemmeno portato tra i convocati.

Ecco la lista:

1. Szczesny

2. De Sciglio

5. Pjanic

6. Khedira

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

19. Bonucci

21. Higuain

24. Rugani

25. Rabiot

28. Demiral

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

77. Buffon

Infortunio De Ligt, fuori dai convocati di Lokomotiv Juventus: chi al suo posto?

L’infortunio di De Ligt apre un ballottaggio che ci porteremo almeno fino a stasera, quando Maurizio Sarri sarà protagonista della conferenza stampa della vigilia di Lokomotiv Juventus. Non è da escludere che però tutto sarà deciso domani mattina dopo l’ultima rifinitura.

Ovviamente sono due le scelte possibili e cioè quella di Merih Demiral e Daniele Rugani. Il turco era partito subito dietro ai due titolari con il club che aveva investito su di lui. Dall’altra parte però poi è arrivata la crescita di Daniele Rugani che è stato protagonista nella gara contro il Genoa.

Fuori anche Cuadrado

Come avrete notato dai convocati di Lokomotiv Juventus manca un calciatore importante come Juan Cuadrado. Per fortuna in questo caso non si parla di un infortunio per il ragazzo, ma “solo” di una banale squalifica che aiuterà comunque a rifiatare in attesa della sfida di domenica contro il Milan.

