Bonucci, Lokomotiv Juventus: “Ecco cosa non funziona”

Leonardo Bonucci ha parlato al termine di Lokomotiv Juventus 1-2. Queste le parole del difensore della squadra bianconera.

Una vittoria che vale. La Juventus supera il Lokomotiv con un gol all’ultimo respiro di Douglas Costa e centra la qualificazione agli ottavi di finale di Champions. A commentare questo successo fondamentale è stato Leonardo Bonucci.

Leggi anche -> Le pagelle di Lokomotiv Juventus

Lokomotiv Juventus, le parole di Bonucci

Il difensore dei bianconeri ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Vogliamo goderci questo passaggio del turno. Abbiamo centrato il primo obiettivo stagionale. Siamo in grado di adattarci alle partite e sappiamo soffrire“.

Bonucci si è poi soffermato sul suo salvataggio sulla linea, sottolineando come la giocata più importante della partita sia stata senza alcun dubbio quella di Douglas Costa. Il capitano della Juventus ha poi sottolineato alcuni problemi che stanno attraversando i bianconeri: “Penso che dobbiamo migliorare nella distribuzione palla. Dobbiamo essere più aggressivi. Non è un qualcosa che ci è riuscito sempre, ma quando abbiamo creato delle difficoltà ai nostri avversari. Ora comunque vogliamo pensare a domenica e a chiudere questo ciclo in testa alla classifica di Serie A“.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK