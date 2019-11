Pagelle Lokomotiv Mosca Juventus, voti partita: due grandi sorprese

Pagelle Lokomotiv Mosca Juventus, i voti dei bianconeri: due grandi sorprese tra le fila della formazione di Maurizio Sarri sorprendono tutti.

Tutti i voti dei giocatori bianconeri nella sfida contro i russi valida per la prima giornata di ritorno della fase a gironi di Champions League 2019-2020: le nostre pagelle:

Szczesny 6

Danilo 5,5

Bonucci 7

Rugani 6,5

Alex Sandro 6

Khedira 6.5

(Douglas Costa 8)

Pjanic 6

Rabiot 5

Ramsey 6,5

(Bentancur 6)

Higuain 6.5

Ronaldo 6

(Dybala sv)

Pagelle Lokomotiv Mosca Juventus, voti: due sorprese

Dopo il successo sofferto all’Allianz Stadium di Torino, in rimonta, la formazione di Maurizio Sarri era chiamata a fare il bis di vittorie anche in terra russa. La partita, già sulla carta, nonostante il tasso tecnico decisamente differente tra le due compagini, non era per niente semplice.

Come era prevedibile, infatti, la formazione di casa, che sul piano del talento era decisamente inferiore rispetto alla Vecchia Signora, sul piano dell’organizzazione si è dimostrata compatta, in grado di mettere in non poca difficoltà la formazione ospite italiana.

Il 4-5-1, infatti, non è stato semplice da scardinare ed il fattore pubblico, come è giusto che sia, ha dato una spinta in più alla formazione di casa. Insomma, non è stata una partita semplice per i campioni d’Italia che adesso dovranno essere bravi a ricaricare le pile in vista del match in programma sabato sera contro il Milan.

