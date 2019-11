La lite Ronaldo Sarri pare davvero l’ennesimo modo per cercare di destabilizzare l’ambiente Juventus quando è stato lo stesso tecnico a spiegare tutto.

Al minuto 82 Sarri ha sostituito Ronaldo quando a Mosca contro la Lokomotiv era ancora sull’1-1. Entra in campo Dybala e lo fa al posto di Cr7 e non di Higuain e via i commenti negativi, nonostante poi il Pipita faccia l’assist al gol di Douglas Costa. A fine della gara Sarri ha specificato: “Aveva un problema fisico all’adduttore e non volevo si potesse infortunare davvero”.

Lite Ronaldo Sarri, quante chiacchiere inutili

La lite Ronaldo Sarri scuote l’ambiente, ma il calciatore portoghese sembra essersi lamentato proprio per il problema fisico. Cristiano è un perfezionista e non si accontenta mai di quello che da in campo, anche se ha giocato bene o è stato decisivo.

Ora c’è da capire se lo ritroveremo in campo anche nella sfida contro il Milan di domenica sera quando il ragazzo potrebbe anche dover forzare il suo recupero che al momento non sembra essere sicuro. Nonostante questo in molti sono convinti che il calciatore ci sarà anche perché poi sarà ancora una volta il momento di andare alla sosta. Alla fine deciderà il calciatore stesso. Anche se il recupero di Douglas Costa e il buon stato di forma di Higuain e Dybala offrono numerose alternative.

