Juventus, ecco quanto vale la qualificazione agli ottavi di Champions

La Juventus ha centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League. Ecco quanto vale dal punto di vista economico questo traguardo.

Il gol di Douglas Costa ha fatto volare la Juventus agli ottavi di Champions League. La perla del brasiliano ha permesso a bianconeri di centrare il primo importante obiettivo stagionale con ben due partite d’anticipo. Ma quale vale dal punto di vista economico questo traguardo?

Leggi anche -> Vedi il gol di Douglas Costa

Juventus, ecco quanto valgono gli ottavi di Champions League

A spiegare il tutto è stata l’edizione odierna de ‘La Repubblica’. Come spiegato dal noto quotidiano romano, sono già 73.7 i milioni di euro guadagnati dalla Juventus con la qualificazione al secondo turno della massima competizione europea. Ulteriori guadagni sono però legati all’andamento delle altre squadre italiane.

Infatti, nel caso in cui Atalanta, Inter o Napoli non dovessero guadagnare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, i bianconeri finirebbero per guadagnare una fetta maggiore di market pool, con tanti altri milioni in arrivo nelle casse della società piemontese. Insomma, in quel della Continassa non resta che attendere. Il cammino europeo sta sempre più entrando nel vivo. E il bilancio della Vecchia Signora non potrà che usufruirne.

Leggi anche -> Juventus, ecco il bilancio trimestrale

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK