Probabili Formazioni Juventus Milan: due dubbi per Sarri

Probabili formazioni Juventus Milan: due dubbi per l’allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri in vista della sfida contro i rossoneri.

Dopo la vittoria in Champions League sul Lokomotiv Mosca, che è valsa la qualificazione agli ottavi di Champions League, la Juventus è pronta a concentrarsi sul campionato. I bianconeri, nel posticipo domenicale, ospiteranno il Milan in un match di fondamentale importanza. La squadra di Maurizio Sarri infatti vuole continuare la sua marcia in Serie A, confermandosi in testa alla classifica. Il tecnico della Vecchia Signora ha però qualche dubbio di formazione.

Probabili formazioni Juventus Milan: ecco le possibili scelte di Sarri

Il tutto è legato alle condizioni di alcuni giocatori, a partire da quelle di Cristiano Ronaldo. Il portoghese martedì è stato sostituito per un leggero affaticamento, ma la situazione appare essere sotto controllo. CR7 dovrebbe quindi essere titolare. Discorso diverso per de Ligt, ancora alle prese con una distorsione alla caviglia. Nel caso in cui l’olandese non dovesse farcela, spazio a Demiral. Il reparto arretrato dovrebbe essere completato da Cuadrado, Bonucci e Alex Sandro.

A centrocampo il trio potrebbe essere formato da Pjanic, Matuidi e Bentancur. In avanti, oltre al già citato Ronaldo, Higuain sembra essere favorito su Dybala. Il grande dubbio riguarda però il ruolo di trequartista. Starebbero infatti salendo le quotazioni di Douglas Costa, che appare favorito su Ramsey. La rifinitura di domani farà senza alcun dubbio maggiore chiarezza.

