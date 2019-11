De Ligt infortunio, Juventus: recupera per il Milan? Le condizioni di salute

L’infortunio di De Ligt sembra essere meno grave del previsto e la Juventus sorride: quanto torna in campo l’olandese? Prova a recuperare per il Milan.

Al momento c’è ancora tanta incertezza attorno al futuro di De Ligt: il suo infortunio non fa dormire sonni tranquilli a Maurizio Sarri ed allo staff medico della Juventus. Riuscirà a recuperare o no per il Milan? Le sue condizioni di salute vengono valutate ora per ora.

De Ligt infortunato, Juventus: col Milan ci sarà?

Al momento non sappiamo se riuscirà ad essere recuperato per Juventus Milan ma una cosa è certa: nel caso in cui non dovesse farcela alle sue spalle sembra ormai essere pronto Daniele Rugani che, dopo la discreta prova contro la Lokomotiv Mosca in Champions League, sembra essere pronto per una nuova maglia da titolare anche in capitano.

Le condizioni di salute del centrale classe 1999 sono in miglioramento, tuttavia non è ancora certo il suo recupero dall’infortunio alla caviglia: la distorsione non è grave ma necessita tempo. Se ci sarà contro i rossoneri, di certo non sarà al 100%.

