Ballottaggi Juventus Milan, vediamo quando verranno risolti alcuni già nel pomeriggio mentre altri potrebbero arrivare direttamente a poco dal fischio d’inizio.

Tra i dubbi c’è quello sul terzino destro con al momento Juan Cuadrado che sembra nettamente favorito su Danilo e Mattia De Sciglio per giocare da terzino destro. Il colombiano è in odore di rinnovo e fino a questo momento è quello che in quel ruolo ha dimostrato di garantire maggiore affidabilità sia in fase difensiva che in fase di contenimento. Vedremo come se la caverà con un cliente molto scomodo come lo spagnolo Suso.

Ballottaggi Juventus Milan: due dubbi per Sarri

Non si parla solo di dubbi sulla corsia destra nei ballottaggi di Juventus Milan. Il dubbio più grande per quanto riguarda la situazione legata al trequartista. Sono cinque i calciatori che in quella posizione di campo possono fare la differenza. Al momento il favorito appare Douglas Costa.

Al primo posto dietro al brasiliano c’è Federico Bernardeschi che vive un momento non proprio bellissimo e che ha bisogno di trovare continuità. Non si possono escludere poi Aaron Ramsey, titolare contro la Lokomotiv e forse con il bisogno di fermarsi un po’. Abbiamo poi anche Rodrigo Bentancur che piace moltissimo a Sarri in quella posizione. Senza non considerare anche Paulo Dybala.

