Il calciomercato Juventus non dorme mai con i bianconeri che riflettono su cosa possa accadere in vista della prossima sessione di riparazione a gennaio.

Tra i nomi fatti nelle ultime settimane c’è quello di Nandez del Cagliari, sorpresa di questo campionato arrivato tra i dubbi generali ma che poi è riuscito in poco tempo a prendersi gli applausi di tutta la Serie A grazie a personalità e intelligenza tattica. Una mezzala moderna che ha i mezzi tecnici per fare la differenza anche ad altissimi livelli.

Calciomercato Juventus, occhi su Nandez!

Calciomercato Juventus concentrato sul centrocampo nonostante l’abbondanza in quel ruolo di campo. Nato a Punta del Este il 28 dicembre del 1995 è arrivato dal Boca Juniors per 18 milioni di euro. Colonna dell’Uruguay è stato uno dei grandi colpi di Giulini che in mezzo ha preso anche Radja Nainggolan e Marko Rog. Una serie di acquisti che fanno sognare la squadra allenata dall’ottimo Rolando Maran.

Tornando a Nandez si era parlato anche di un battibecco tra il calciatore e la società rossoblù. Ne ha parlato il suo agente Pablo Bentancur che ha avuto la possibilità di partecipare a quella che è stata una rischiarita generale in merito a quanto accaduto. A TuttoMercatoWeb ha specificato: “Se ci sono problemi con il Cagliari? No comment”. Sono parole che sicuramente aprono ulteriormente dei punti di domanda.

