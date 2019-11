C’è stato un infortunio Ronaldo durante Juventus Milan? La sua sostituzione per far entrare Paulo Dybala è stata decisiva per Sarri, ma fa discutere.

Potrebbe essere stato un problema fisico la causa della sostituzione polemica di Cristiano Ronaldo durante Juventus Milan? L’ipotesi esiste ed è dettata dal fatto che, già al termine della gara di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, Maurizio Sarri aveva parlato di un affaticamento muscolare. L’ingresso di Paulo Dybala è stato decisivo per la vittoria, ma quando è arrivato in panchina CR7 è sembrato parecchio stizzito.

Infortunio Ronaldo? Juventus Milan: Sarri ha visto qualcosa

Potrebbe essere proprio questa la causa della sostituzione di Cristiano Ronaldo e l’ingresso della Joya Paulo Dybala che poi è stato decisivo per il successo di misura della Juventus sul Milan?

E’ presto per dirlo ma una cosa è certa: Maurizio Sarri non sarà felice per l’atteggiamento che ha avuto CR7 nei suoi confronti, addirittura per due volte consecutive. I risultati, però, pendono decisamente a suo favore: 2 vittorie su 2, arrivate quando il portoghese era in panchina.

