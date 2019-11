Juventus Milan probabili formazioni, dubbi per Sarri

Le probabili formazioni Juventus Milan regalano ancora qualche dubbio a Maurizio Sarri che avrà tutta la giornata per pensarci con attenzione.

Ecco la lista:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa; Higuain, Cristiano Ronaldo. ALL. : Sarri. A disp. : Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Demiral, Ramsey, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Dybala, Bernardeschi.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, T. Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. ALL. : Pioli. A disp. : Reina, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Caldara, Rodriguez, Biglia, Bonaventura, Leao, Rebic.

I dubbi sulle probabili formazioni Juventus Milan di Maurizio Sarri sono legati soprattutto al centrocampo dove c’è un’interessante abbondanza. L’unico certo del posto sembra essere Miralem Pjanic. Ai suoi lati dovrebbero tornare gli esperti Sami Khedira e Blaise Matuidi anche se soprattutto Adrien Rabiot, ma anche Emre Can, scalpitano per un posto da titolare.

Dietro le punte poi c’è un posto per addirittura cinque giocatori: Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur e Paulo Dybala rigorosamente in ordine di probabilità di scendere in campo dal primo minuto.

Il resto è tutto deciso

Il resto delle probabili formazioni Juventus Milan ci raccontano qualcosa di già praticamente deciso in difesa e attacco. Dietro infatti Maurizio Sarri farà tornare dal primo minuto Matthijs De Ligt al fianco di Leonardo Bonucci. Mentre sulle corsie troveremo da un lato Juan Cuadrado, favorito su Danilo e De Sciglio, e Alex Sandro.

Davanti non ci sono dubbi, la coppia sarà quella formata da Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, che ha garantito maggiori prove di credibilità rispetto a tutte le altre combinazioni provate dal tecnico campano. Vedremo poi se ci saranno invece delle sorprese.

