Calciomercato Juventus, 5 calciatori già ceduti a gennaio

Il calciomercato Juventus lavora anche per quanto riguarda le cessioni. Sono cinque i calciatori che dovrebbero partire nella sessione di riparazione.

Secondo Calciomercato.com i bianconeri sarebbero pronti a cedere cinque giocatori senza nessuna possibilità di appello. Si parte dagli infortunati Mattia Perin e Marko Pjaca che hanno avuto qualche problema fisico e per questo sono rimasti a Torino. Si passa poi al grande escluso di questa stagione cioè Mario Mandzukic. Senza dimenticare che in bilico ci sono anche i nomi di Emre Can, non inserito nella lista della Champions League, e Adrien Rabiot, che non ha ancora convinto Sarri.

Calciomercato Juventus, 5 calciatori partono a gennaio

Il calciomercato Juventus non è fatto dunque solo di acquisti eccellenti, ma vanno riparati alcuni errori fatti nella sessione estiva. Serve infatti andare a limare un po’ una rosa troppo profonda e con troppi calciatori che sono infelici della loro situazione. Per questo Paratici infatti è già al lavoro.

Il primo a partire sarà ovviamente Mario Mandzukic che ha grande mercato soprattutto in Premier League. Tra i calciatori ormai già ceduti c’è anche Mattia Perin che potrebbe andare a giocare in prestito al Benfica dopo il rinvio della trattativa aperta in estate a causa della sua situazione fisica non eccellente. Attenzione poi a Marko Pjaca che potrebbe far comodo a diverse squadre in Serie A, andrà via in prestito. Dubbi su Emre can che piace al Manchester United, ma per il quale si vuole una cifra importante. Fino ad arrivare a Adrien Rabiot per il quale si potrebbe pensare anche a una seconda chance.

