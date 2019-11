Szczesny, Juventus Milan: “Felice di aiutare la squadra. Su Ronaldo…”

Szczesny ha parlato al termine di Juventus Milan 1-0: ecco le parole del portiere polacco dei bianconeri nel post partita.

Tra i protagonisti di Juventus Milan c’è stato senza alcun dubbio Szczesny. Il portiere ha infatti effettuato una serie di interventi importanti, che hanno tenuto i bianconeri in partita e non permettendo agli ospiti di passare in vantaggio o comunque di trovare la via della rete.

Szczesny, Juventus Milan: le parole del portiere dei bianconeri

Queste le parole di Szczesny, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non succede tanto di ricevere tanti tiri. A volte capita al portiere di aiutare la squadra. Sono contento di averlo fatto. Duello con l’Inter per lo scudetto? Non lo so. Ci sono squadre forti, come Atalanta, Lazio, Roma. Il campionato sarà lungo”.

Il portiere polacco ha poi parlato di Cristiano Ronaldo: “Non eravamo preoccupati per Cristiano, perché non stava bene. Quando un giocatore così esce al minuto cinquanta può essere che si arrabbi. Lui farà la differenza nella parte decisiva della stagione”.

