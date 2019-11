Sarri, Juventus Milan: “Ecco cosa è successo con Ronaldo”

Maurizio Sarri ha parlato al termine di Juventus Milan 1-0: queste le parole del tecnico dei bianconeri nel post partita.

Vittoria importantissima quella ottenuta dalla Juventus contro il Milan. Tre punti che portano la firma di Dybala, autore della rete decisiva. A commentare il match è stato il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri.

Leggi anche -> Gli highlights di Juventus Milan

Sarri Juventus Milan, le parole del tecnico dei bianconeri

Queste le parole di Sarri ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Oggi mi è piaciuto lo spirito e la capacità di soffrire. Dobbiamo migliorare tanto dal punto di vista della qualità. Abbiamo commesso tanti errori“.Il tecnico dei bianconeri ha poi sottolineato il valore del Milan, nonostante la classifica, ribadendo le capacità di palleggio e dei singoli in casa rossonera.

Impossibile non parlare di Ronaldo per Sarri: “Volevo ringraziarlo per il sacrificio e per essermi messo a disposizione oggi. Ho preferito sostituirlo, perché non mi sembrava stesse benissimo. Comunque non c’è alcun tipo di problema. Ultimamente ha avuto un fastidio al ginocchio e quando gioca va incontro continuamente a squilibri e dolori. L’arrabbiatura per la sostituzione? Mi preoccuperei del contrario “.

Leggi anche -> Juventus, lite Ronaldo-Sarri?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK