Calciomercato Juventus, che futuro per Dybala? Il piano dei bianconeri

Nonostante sia tornato protagonista, il futuro di Dybala è ancora un autentico rebus. Qual’è il piano della Juventus per l’argentino?

Il gol realizzato domenica contro il Milan è l’ennesima dimostrazione che Paulo Dybala si è ormai definitivamente ripreso la Juventus. L’argentino, dopo un periodo difficile e complicato, è tornato autentico protagonista e si è conquistato la definitiva fiducia di Maurizio Sarri. Il suo futuro però è ancora tutto da definire e da decidere.

Calciomercato Juventus, la strategia della Juventus per Dybala

Come riportato ed evidenziato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, la Juventus del futuro dovrebbe molto probabilmente ruotate attorno a Dybala. Le parti però dovranno incontrarsi per parlare del rinnovo del contratto. Gli ostacoli, sempre secondo quanto rivelato dal noto quotidiano sportivo romano, sarebbero rappresentati soprattutto dalle incomprensioni del passato. In estate infatti l’ex Palermo sembrava essere a un passo dall’addio, con il Manchester United probabile destinazione.

Da non sottovalutare però anche la questione dei diritti d’immagine. Insomma, i nodi da sciogliere sembrano non mancare. Le certezze però sono date dal campo e da un Dybala sempre più ritrovato. Ed è sicuramente sulla base di ciò che la Juventus molto probabilmente deciderà di non lasciarselo sfuggire. Il rischio è quello di pentirsene amaramente.

