Caso Ronaldo, atteso confronto tra il portoghese e Nedved

Caso Ronaldo: continua a tenere banco la querelle avvenuta domenica tra il portoghese e Sarri. A breve previsto un confronto con Nedved.

Un mezzo litigio che ha fatto il giro del mondo e che continua, ancora oggi, a far discutere. Quanto fatto e detto da Cristiano Ronaldo al momento della sostituzione e subito dopo non è certo passato inosservato. La società bianconera ha comunque deciso di non multare il portoghese, ma potrebbero esserci delle conseguenze, seppur di entità più lieve.

Caso Ronaldo, ci sarà un confronto con Nedved?

Secondo quanto sottolineato dall’edizione odierna di ‘Repubblica’, Cristiano Ronaldo non riceverà lo stesso trattamento degli altri calciatori. D’altronde lui non è uno come gli altri. Non ci saranno quindi particolari punizioni, come accaduto in passato, per esempio, a Vidal o Bonucci, con l’emblematica immagine dello sgabello.

Nonostante tutto questo però a intervenire in prima persona è stato Pavel Nedved. Il dirigente della Juventus avrebbe infatti scambiato due parole con CR7 già domenica. Con tutta probabilità i due si riparleranno nuovamente martedì, quando il lusitano tornerà dagli impegni con la nazionale. Insomma, il caso Ronaldo continuerà a tenere banco ancora per un po’.

