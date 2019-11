Infortunio Matuidi. in casa Juventus continua a tenere banco la questione delle condizioni fisiche del francese, fattosi male nel match contro il Milan.

La Juventus deve ancora una volta fare i conti con un infortunio di un suo giocatore cardine. A finire ai box stavolta è stato Blaise Matuidi. Il centrocampista francese, nel match di domenica sera contro il Milan, ha rimediato la frattura cartilaginea della decima costa. Ad evidenziarla è stata la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il transalpino.

Infortunio Matuidi Juventus: ecco i tempi di recupero

La domanda principale che si fanno però tutti i tifosi bianconeri riguarda i tempi di recupero di Matuidi. Il giocatore ex Psg sarà con molta probabilità costretto a saltare il match contro l’Atalanta, in programma dopo la sosta, più precisamente sabato 23 novembre dopo le 15. Il francese starà infatti fermo per circa una decina di giorni e poi sarà rivalutato dallo staff medico della Juventus.

Insomma, difficile stabilire una data del suo rientro. Molta probabilmente il buon Blaise tornerà in campo nel mese di dicembre. La sfida con la Lazio potrebbe essere l’occasione giusta. Per ora però si tratta soltanto di ipotesi. D’altronde è sempre meglio non forzare i tempi, nonostante l’importanza di Matuidi nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK