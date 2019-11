Ronaldo preoccupa la Juventus direttamente dal ritiro del Portogallo. E continuano le voci su un futuro che sembra sempre più un punto di domanda.

L’uscita dal campo per due volte di fila nella ripresa, le parole a distanza lanciate a Sarri, la fuga dallo stadio prima della fine della partita. Tutti indizi che non lasciano ben sperare, ma mai come quest’ultimo e cioè la notizia dal ritiro del Portogallo che Cristiano sta bene. Ovvio che a Torino lo vorrebbero sempre e comunque al massimo della forma, ma se Sarri ha più volte ribadito che era reduce da qualche problema in Portogallo non la pensano così.

Ronaldo Portogallo, la Juventus ora è preoccupata

Ronaldo Portogallo, le parole dell’attaccante Goncalo Paciencia fanno tremare la Juventus: “Non ho la laurea in medicina, ma l’ho visto molto bene. La cosa più importante è che è qui perché è il migliore del mondo”. A Bola ha riportato le parole di un calciatore che ha specificato alcuni particolari interessanti. Giovedì sera i lusitani sono attesi dalla sfida contro la Lituania per la qualificazione a Euro 2020.

